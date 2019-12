Problemen infrastructuur nadelig voor spoorboekje 2008

De Consumentenbond en andere consumentenorganisaties hebben kritiek op het opnieuw niet tijdig gereedkomen van door ProRail wel toegezegde spoorinfrastructuur. De consumentenorganisaties hebben aan de NS advies uitgebracht over de plannen voor de dienstregeling van 2008.

Het geplande station "Hemboog" is niet tijdig gereed, zodat de verbeteringen in Noord-Holland geen doorgang kunnen vinden. Ook het niet beschikbaar zijn van de Hogesnelheidslijn naar het Zuiden gooit roet in het eten. Wanneer er in de avonduren minder treinen rijden moet dit voor Intercitys en stoptreinen op hetzelfde tijdstip ingaan omdat deze voor de reiziger een onlosmakelijk geheel vormen. Er moet meer duidelijkheid komen over het periodiek buiten dienst stellen van spoorwegtrajecten wegens onderhoudswerkzaamheden.

LOCOV

De Consumentenorganisaties zijn verenigd in het LOCOV dat bestaat uit de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), de Consumentenbond, het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), de Fietsersbond, de Landelijke Studentenvakbond LSVb en Reizigersvereniging ROVER)