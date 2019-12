Rendement garantieproducten kritisch bekeken

Beleggen in garantieproducten die 100% van de inleg garanderen levert particuliere beleggers vaak nauwelijks meer op dan een spaarrekening. Bij producten met een hogere winstkans en een lagere garantie is de kans op verlies tamelijk groot. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond in de Geldgids van juli 2007.

De Consumentenbond heeft voor vijf populaire garantieproducten onderzocht hoe groot de kans is dat de belegger winst boekt. Dit gebeurde met behulp van een geavanceerd rekenprogramma dat 50.000 scenario’s doorrekent voor elke onderliggende waarde.

Garantieproducten zijn kant-en-klare beleggingsproducten waarbij men aan het einde van de looptijd ten minste de inleg geheel of gedeeltelijk terug krijgt. In 2006 investeerden particuliere beleggers voor zo’n 30 miljard euro in garantieproducten.

De informatie die consumenten krijgen over garantieproducten is veelal gebrekkig en onvolledig. Daarom pleit de Consumentenbond er voor dat in productbrochures realistische winstprognoses worden opgenomen zodat de consument producten goed kan beoordelen.