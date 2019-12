Ook recht op reparatie buiten garantietermijn

Heb je één jaar garantie op je nieuwe desktop PC, gaat deze na dertien maanden kapot. Als consument heb je dan zeker niet altijd pech. Producten moeten namelijk zo lang meegaan als je normaal gesproken mag verwachten. Gaat een apparaat eerder dan verwacht kapot en is dat niet te wijten aan verkeerd gebruik of slijtage, dan heb je recht op reparatie.

Hoelang een computer meegaat, is onder andere afhankelijk van de technische levensduur van een apparaat. Vraag hier dus naar bij aankoop! Fabrikanten gaven de Consumentenbond aan dat een harde schijf bij normaal gebruik vijf jaar meegaat en een MP3-speler drie jaar. Gaat het apparaat kapot binnen deze termijn, ga er dan mee terug naar de winkel voor reparatie. Meebetalen aan deze reparatie kan redelijk zijn als daardoor de levensduur van een product verlengd wordt.

Meer informatie over de technische levensduur van digitale apparaten is te vinden in de Digitaalgids van juli 2007.