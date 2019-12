Opstelling Rotterdam en Amsterdam bij Warmtewet niet zuiver

De Consumentenbond heeft burgemeester Cohen van Amsterdam en burgemeester Opstelten van Rotterdam in een brief opgeroepen zich terughoudend op te stellen in de discussie over de Warmtewet vanwege de dubbele pet die zij hebben.

De Warmtewet regelt de bescherming van gebonden consumenten die zijn aangesloten op stadsverwarming, een verwarmingssysteem waarbij woningen worden verwarmd door een netwerk van warmwaterleidingen.

Aanbieder en vertegenwoordiger inwoners

Amsterdam en Rotterdam hebben bij warmtelevering twee petten op: enerzijds vertegenwoordigen zij een groot aantal inwoners aangesloten op stadsverwarming, anderzijds zijn deze gemeenten zelf deelnemer in de warmte projecten. Deze directe belangentegenstelling maken de huidige oppositie van Amsterdam en Rotterdam tegen de Warmtewet niet zuiver.

75.000 huishoudens

De Consumentenbond vindt de initiatieven van Amsterdam en Rotterdam om CO2 te besparen lovenswaardig. De bond heeft er begrip voor dat zij mogelijkheden zoeken om warmteprojecten rendabel te laten zijn. De belangstelling en het draagvlak voor het klimaatonderwerp mag echter niet misbruikt worden om bescherming van gebonden consumenten tegen te gaan. Het is in ieders belang dat de Warmtewet er snel komt. Dat geldt zeker ook voor de ruim 50.000 huishoudens in Rotterdam en ruim 25.000 huishoudens in Amsterdam die al aangesloten zijn op stadsverwarming.