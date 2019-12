Is ruilen een recht?

In sommige gezinnen is er rond sint en kerst sprake van veel 'ruilverkeer'. De nieuwe computergame voldoet toch niet helemaal aan de wensen, of erger nog die nieuwe MP3-speler blijkt al kapot. Maar hebben consumenten eigenlijk recht op ruilen als een artikel niet aan de wensen voldoet, of wat zijn de rechten als een artikel na aankoop kapot blijkt? Op de website van de Consumentenbond staat de quiz ‘Consumentenrecht’ (www.consumentenbond.nl/consumentenquiz) waarmee iedereen kan testen hoe goed de kennis van het consumentenrecht is.

In de quiz komen tien veel voorkomende consumentenproblemen naar voren. Met de korte uitleg na afloop kan men wellicht zijn voordeel doen bij de kerstinkopen. Na afloop van de quiz is er een filmpje van cabaretier Najib Amhali te zien als hij zijn twee maanden oude sportschoenen gaat ruilen.

Kennisniveau

Uit onderzoeken van ondermeer de Consumentenbond van een aantal jaar geleden komt naar voren dat veel consumenten en leveranciers niet goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. De bond heeft sindsdien het nodige gedaan om hierin verbetering te brengen, bijvoorbeeld door op tal van manieren informatie te geven. Met deze quiz wil de Consumentenbond graag inzicht krijgen in het huidige kennisniveau van consumenten rondom koop en garantie.