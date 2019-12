Tandartsbeugel nu nog duurder

Een beugel is een duur grapje, dat is bekend. Begin 2007 concludeerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat tarieven voor orthodontie te hoog liggen. Nog geen half jaar later biedt diezelfde NZa tandartsen de mogelijkheid om hun prijzen voor onder andere beugels met 20% te verhogen. De Consumentenbond is het spoor bijster en tekent bezwaar aan.



Tegenover de verhoging van de tandartstarieven staat een kleine verlaging van de prijzen bij de orthodontist. Daardoor wordt het onderlinge prijsverschil nóg groter. Dit terwijl de NZa juist van plan was om de tarieven gelijk te trekken en te verlagen. De Consumentenbond is niet de enige tegenstander. Ook de zorgverzekeraars en de tandartsen zelf verzetten zich.

Prijskaartje

Wie de komende tijd een beugel nodig heeft en die voor een deel zelf moet betalen, doet er goed aan bij de tandarts naar het prijskaartje te vragen. Rekent hij verhoogde tarieven, dan kan het lonen om een verwijzing naar een – goedkopere – orthodontist te vragen. Wachten tot begin 2008 is ook een optie, want dan gaan de prijzen waarschijnlijk weer omlaag.