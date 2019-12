Consumentenbond tevreden over matige tariefstijging treinkaartje

De Nederlandse Spoorwegen (NS) voorzien dat de treintarieven in 2008 gemiddeld stijgen met de verwachte inflatie van 2%. De prijs van de Voordeelurenkaart blijft €55 en ‘losse’ kaartjes worden 1,5% duurder. In een eerste reactie is de Consumentenbond tevreden met deze beperkte verhoging die in lijn is met het gematigde tarievenbeleid van de laatste jaren. Het is een stap op weg naar een betere prijs-kwaliteitverhouding.

De bond vindt dat, net als in sectoren waar wél concurrentie is, ook bij de trein prijs en kwaliteit aan elkaar moeten worden gekoppeld. Wanneer de kwaliteit daalt of stijgt, moet dit gevolgen hebben voor de prijs. Dit is nu niet het geval. De NS mogen van de overheid, los van de geleverde kwaliteit, de prijzen jaarlijks verhogen met de inflatie en de stijging van de kosten voor het gebruik van de infrastructuur.

De Consumentenbond bestudeert de plannen van de NS over de voorgenomen tariefstijging en zal samen met andere consumentenorganisaties later deze zomer formeel advies geven.