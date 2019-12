Tele2 past beleid aan

Tele2 heeft de afgelopen weken veel misverstanden veroorzaakt bij haar klanten. De Consumentenbond heeft daar klachten en vragen over ontvangen.

Sinds enige tijd mogen telecomaanbieders zoals Tele2 ook de kosten voor de vaste telefoonaansluiting van KPN innen. De klanten krijgen dan geen aparte rekening van KPN meer voor hun abonnementskosten.

Toestemming

Tele2 stuurde al haar klanten een brief dat zij de gehele rekening voortaan van Tele2 krijgen. Alleen klanten die bezwaar maken, zouden een KPN-rekening blijven ontvangen voor het abonnementsdeel. Maar bij de Consumentenbond kwamen reacties binnen van mensen die zich afvroegen of zo’n procedure wel in de haak is. De bond heeft over deze gang van zaken contact gehad met Tele2. Inmiddels heeft Tele2 haar procedure aangepast en vraagt zij haar klanten nu wel uitdrukkelijk om toestemming.