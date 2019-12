Tips over rood staan

Volgens onderzoeksbureau TNS NIPO weet 82% van de Nederlanders niet hoeveel rente banken in rekening brengen voor rood staan. Daarbij komt dat de roodstand op betaalrekeningen de afgelopen jaren flink is toegenomen, evenals het aantal creditcardkredieten. Tijd voor een aantal praktische tips.



Het geoorloofd rood staan (rood staan tot een afgesproken limiet) is al niet goedkoop. Ongeoorloofd rood staan (bij overschrijding van de limieten) is nog duurder. Percentages van meer dan 18% zijn geen uitzondering. Ga dus na wat de huidige limieten rond uw betaalrekeningen zijn en pas deze desgewenst aan.

Onnodig duur

Het komt voor dat mensen een tegoed op hun spaarrekening hebben en daarnaast regelmatig rood staan. De 3% creditrente op uw spaarrekening weegt niet op tegen de 14% debetrente op roodstand. Maak dan dus snel geld over van uw spaarrekening naar uw gewone bankrekening. Zeker met internetbankieren is dat erg makkelijk.

Tot slot, de rente die u betaalt voor roodstand en creditcardkredieten is per definitie hoger dan de rente op een doorlopend krediet. Is uw budgetprobleem van chronisch aard, overweeg dan een doorlopend krediet in plaats van tijdelijke oplossingen als rood staan.