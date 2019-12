Uitstel duidelijkheid taxitarieven onacceptabel

Consumenten hebben recht op duidelijke en transparante tarieven als men zich met een taxi laat vervoeren. Hier schort het nu nog aan, waardoor men de taxi massaal links laat liggen. Morgen beslist de Tweede Kamer over de ingangsdatum van de nieuwe taxi-tariefstructuur. Deze staat gepland op 1 november as. Er gaan echter stemmen op dat men de invoeringsdatum nogmaals wil doorschuiven. De Consumentenbond vindt dit onacceptabel.

Worden de nieuwe tarieven weer uitgesteld, dan geeft de Tweede Kamer hiermee het signaal af dat het consumentenbelang ondergeschikt is aan de commerciƫle belangen van de taxisector. De Consumentenbond vindt dit onacceptabel. De sector heeft meer dan genoeg de tijd gehad zich op de nieuwe wetgeving voor te bereiden. De sector zou zich, in tegenstelling tot nu het geval is, coƶperatief moeten opstellen om zo het imago van de branche te verbeteren, de concurrentie te bevorderen en de klanten weer in de taxi te krijgen.