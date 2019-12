Uniform pensioenoverzicht nog geen gemeengoed

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 36% van de pensioeninstellingen die aan het onderzoek meewerkten nog geen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) verstrekt. Veel consumenten moeten dus nog wachten voordat zij een duidelijker inzicht hebben in hun pensioenopbouw. In 2008 wordt het UPO wettelijk verplicht.

De Consumentenbond vindt dat een uniform pensioenoverzicht kan bijdragen aan meer duidelijkheid over de pensioenopbouw. Door uniformiteit in vorm en inhoud van de pensioenoverzichten weten consumenten eerder of er iets aanvullends voor het pensioen geregeld moet worden. Ook kunnen pensioenoverzichten beter met elkaar vergeleken of opgeteld worden, bijvoorbeeld als men van diverse instellingen pensioen krijgt.

Op het UPO staan het bruto pensioenbedrag tijdens de oude dag, de financiƫle situatie die bestaat bij arbeidsongeschiktheid of overlijden en uitleg over begrippen uit het pensioenjargon.

De bond wil dat naast de jaarlijkse toezending van de pensioenoverzichten, de uniforme pensioeninformatie ook digitaal beschikbaar komt. Hierbij wordt gedacht aan een systeem waarbij mensen op hun computer alle pensioenen opgeteld getoond krijgen.