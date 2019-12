Vakantiebellen goedkoper, maar hoe werkt het?!

Mobiel bellen in het buitenland wordt gemiddeld de helft goedkoper. Dat komt door nieuwe Europese regels, die er door actie van onder andere de Nederlandse Consumentenbond zijn gekomen. Maar hoe werkt het in de praktijk?

Vakantiegangers kunnen een stuk goedkoper met hun mobieltje naar huis bellen: dat kost straks maximaal 49 cent per minuut exclusief 19% BTW. Gebeld worden maximaal 24 cent. Eenvoudig zijn de nieuwe EU-regels echter niet. De Europese commissie heeft daarom twee folders (folder 1 en folder 2) gemaakt om het uit te leggen.



Procedure

In het kort komt het hier op neer. Eind juli krijgt iedereen van zijn telefoonbedrijf een brief over het Eurotarief. Wie op dat aanbod ingaat, krijgt uiterlijk binnen een maand (dus eind augustus) de lagere tarieven. Helaas te laat voor deze zomervakantie dus.

Wie niets van zich laat horen, krijgt overigens automatisch het Eurotarief. Voor een enkeling is zijn huidige tarief lager dan het Eurotarief; die kan dus aangeven liever niet mee te doen.

Folders Europese Unie:

Folder 1

Folder 2

Link website Europese Unie