Verbod op kinderreclame werkt

Door een effectief verbod op reclame voor ongezonde voeding daalt het aantal kinderen met overgewicht met 1,5%. Dat blijkt uit het proefschrift van Lennert Veerman van het Erasmus MC.

Het aantal kinderen in Nederland met overgewicht stijgt schrikbarend. Tussen 1997 en 2006 is het aantal verdubbeld. Overgewicht op jonge leeftijd vergroot het risico op diabetes, kanker en hartziekten en verlaagt hun levensverwachting.

Steun

De Consumentenbond pleit al jaren voor een adequate aanpak van marketing gericht op kinderen. In mei van dit jaar stuurde de bond een brandbrief naar de Ministers Klink en Rouvoet over een verbod op reclame voor ongezonde voedingsmiddelen en dranken. Al in 2006 is internationaal afgesproken dat dergelijke reclame aan banden wordt gelegd, maar tot uitvoer is het tot op heden niet gekomen. In het onderzoek van Lennart Veerman ziet de bond een extra steun voor zo’n verbod.