Steun voor verbod op snoepreclame

Behalve de Consumentenbond en de Nederlandse Hartstichting wil nu ook de voorzitter van het Convenant overgewicht, Paul Rosenmöller, een stop op snoepreclames gericht op kinderen tot 12 jaar. Daarnaast pleit Rosenmöller, net als de bond, voor één overkoepelend keuzelogo op levensmiddelen.

In mei stuurde de Consumentenbond samen met de Nederlandse Hartstichting en een groep prominente wetenschappers al een brandbrief aan de ministers Klink en Rouvoet. In de brief werd de overheid opgeroepen om reclame voor ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen te verbieden. Daarnaast wil de bond ook een verbod op spaaracties en het gebruik van kinderidolen en fictieve figuren (zoals striphelden).

Hardere aanpak

Overgewicht wordt in Nederland een steeds groter probleem. Daarom is in 2005 het Convenant opgericht. De centrale doelstelling is dat in 2010 het aantal volwassen met overgewicht zich stabiliseert en dat het aantal te dikke kinderen dan juist afneemt. Inmiddels is de looptijd van het Convenant halverwege en het ziet ernaar uit dat de doelstellingen niet gehaald worden. Daarom wil Paul Rosenmöller een hardere aanpak.