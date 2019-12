Kwaliteit vergelijken blijkt goede remedie

Het aantal heroperaties na een liesbreuk daalt drastisch sinds steeds meer ziekenhuizen de Lichtenstein-methode gebruiken bij zo’n operatie. Dit blijkt uit onderzoek van het bureau Mediquest.

De ziekenhuizen hebben duidelijk van elkaar geleerd. Door informatie uit te wisselen over de kwaliteit van de behandelingen, hebben ze gezien welke behandeling de beste resultaten oplevert, met de minste zorgen voor de patiënt. Zorgaanbieders waren vroeger nogal eens kritisch over projecten van onder andere de Consumentenbond waarin kwaliteit werd vergeleken. Die trend is duidelijk gekeerd. Met een aansprekend succes tot gevolg.

Versnelling

De Consumentenbond gaat er vanuit dat de huidige trajecten in de zorg die kwaliteitsinformatie moeten opleveren hierdoor een versnelling ondergaan. Informatie over kwaliteit van de zorg moet worden vertaald naar keuze-informatie voor de consument. Dit stimuleert zorgaanbieders nog verder de zorg te verbeteren, onder andere door gebruik te maken van ervaringen en prestaties van collega’s.