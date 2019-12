Vergelijken zorgverzekeringen de moeite waard

Het loont de moeite om bij de zoektocht naar een zorgverzekering niet over één nacht ijs te gaan. Het verschil in prijs kan oplopen tot honderden euro’s, zo blijkt uit een inventarisatie van de Consumentenbond.

Voor zes gezinssituaties zijn aan de hand van een wensenlijst de tarieven voor 2008 doorgerekend. Door niet te kiezen voor een onnodig uitgebreide polis kan een stel zonder kinderen op jaarbasis € 2.200 besparen. Voor samenwonende senioren ligt dat op

€ 1.600 en voor een jong volwassene kan de besparing oplopen tot € 1.100.

Zorgvergelijker

Om het kiezen makkelijker te maken, heeft de Consumentenbond de Zorgvergelijker 2008ontwikkeld. De zorgvergelijker geeft in vier stappen een advies op maat.

Een andere mogelijkheid is de Advieslijn Zorgverzekeringen: (070) 445 4000. Voor de leden van de Consumentenbond zijn de online zorgvergelijker en de advieslijn gratis. Voor niet-leden is er een kennismakingspakket met 2 maanden lidmaatschap voor € 5.