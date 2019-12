Advies: beperkte verhoging strippenkaart in 2008

De Consumentenbond vindt dat de prijsverhoging van de strippenkaart volgend jaar beperkt moet worden tot maximaal 3% (gemiddeld 2 dubbeltjes). Ook de abonnementen mogen niet teveel duurder worden. De bond heeft dit samen met andere reizigersorganisaties geadviseerd aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Deze staatssecretaris neemt nog voor het zomerreces een besluit over de prijsverhoging van de strippenkaart.

De reizigersorganisaties zijn het niet eens met plannen om de abonnementen voor het stads- en streekvervoer fors te verhogen met 7,5%. De maatregel lijkt bedoeld om de prijseffecten van het invoeren van de OV-chipkaart enigszins te verdoezelen, maar dat is uit oogpunt van transparantie niet wenselijk. Het is belangrijk dat consumenten de gevolgen van de invoering van de OV-chipkaart voor de prijzen goed kunnen volgen.

Invoering OV-chipkaart

Het is waarschijnlijk de laatste keer dat de Rijksoverheid een besluit neemt over de prijs van de strippenkaart. Vanaf 1 januari, als de OV-chipkaart ingaat, is dat de bevoegdheid van de decentrale overheden.