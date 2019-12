AFM moet huidige verkoop beleggingsverzekeringen onderzoeken

De Consumentenbond vraagt de AFM –waakhond voor de financiële sector- met klem te onderzoeken met welke argumenten financiële dienstverleners nu nog beleggingsverzekeringen verkopen. Vorig jaar constateerde de AFM dat informatie aan consumenten over dit soort producten onvolledig en in bepaald gevallen onjuist was. Verzekeraars kondigden aan de informatie te zullen verbeteren, maar niet eerder dan in 2008.

Inmiddels worden beleggingsverzekeringen nog steeds massaal verkocht ondanks alle onduidelijkheid over dit product. Uit een steekproef van de Consumentenbond uit april 2007 blijkt dat de informatievoorziening aan consumenten nog steeds zo slecht is, dat niet verwacht kan worden dat hij een goede keuze kan maken om het product wel of niet te nemen.

De Minister van Financiën heeft toegezegd een onderzoek te starten naar beleggingsverzekeringen, zodat duidelijk wordt welke producten deugen en welke niet. Uitkomsten zijn er nog niet. Desondanks zijn er in de eerste helft van dit jaar weer vele tienduizenden polissen gesloten. De bond vindt dat consumenten er voor behoed moeten worden, om gegeven alle onduidelijkheid, nu op mogelijk verkeerde gronden een beleggingsverzekering af te sluiten.