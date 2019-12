Tweede Kamer, pas vliegtax aan!

In een petitie doet de Consumentenbond een dringende oproep aan de Tweede Kamer om de voorgestelde vliegbelasting aan te passen. De eis is dat het geld uit de ‘vliegtax’ volledig ten goede komt aan het milieu. Bovendien moet de regeling eerlijker. De petitie is door 13.000 consumenten getekend. Nog niet eerder ontving de bond zo veel steunbetuigingen voor een actie.

Het huidige plan van het kabinet treft voornamelijk Nederlandse vakantiegangers. Het zou beter zijn als ook transferpassagiers (overstappers) en het vrachtvervoer meebetalen. Doordat de heffing dan voor een veel grotere groep geldt, kan het extra bedrag per ticket (nu 11 tot 45 euro) fors naar beneden.

Ondoordacht

De Consumentenbond is niet tegen een milieuheffing op vliegen, maar vindt het huidige plan ondoordacht. De bond pleit voor een alternatief in de vorm van een heffing per vliegtuig (en dus niet per ticket) waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan het milieu. Voor schone en volle vliegtuigen is het tarief dan relatief laag, terwijl voor oude toestellen met een lage bezettingsgraad veel meer betaald moet worden.

Foto: Felix Cohen (rechts), directeur Consumentenbond, overhandigt de petitie aan Stef Blok (midden), voorzitter Vaste Kamercommissie voor Financiën van de Tweede Kamer.