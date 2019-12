Voedingsaanbod op scholen ongezond

Het voedingsmiddelenaanbod op scholen is voornamelijk ongezond. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu samen met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie.

Met name frisdrank en snoepautomaten bevatten voornamelijk calorierijke voedingsmiddelen. Ook in de kantine zijn op de helft van de scholen meer ongezonde producten te vinden, dan gezonde. Vers fruit is slechts in een derde van de kantines te vinden.

Gemakkelijk

Overgewicht bij kinderen is een groot en groeiend probleem. De afgelopen jaren is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld en de groei zet nog steeds door. De Consumentenbond pleit daarom voor een evenwichtig aanbod in de omgeving van de consument. Ook scholieren vormen een belangrijke groep consumenten. Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat er nog een lange weg te gaan is om de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken. Nu is voor scholieren juist de ongezonde keuze de gemakkelijke keuze.