Consumentenbond waarschuwt voor www.ufoflug.com

De Consumentenbond adviseert geen vluchten te boeken via www.ufoflug.com, omdat de uitvoering hiervan hoogst onzeker is en er al diverse reizigers zijn gedupeerd. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Girjet, die de vluchten tot nu toe uitvoerde voor Ufoflug, heeft telefonisch aan de bond laten weten dat zij hiermee is opgehouden wegens onder andere betalingsproblemen. Ufoflug is niet bereikbaar voor commentaar.

Ufoflug presenteert zich op de website als luchtvaartmaatschappij, maar is in feite een reisorganisatie die onder andere losse vluchten aanbiedt. Op donderdagmiddag was de website www.ufoflug.com nog ‘in de lucht’.

Voor de reeds gedupeerde reizigers is er waarschijnlijk weinig hoop dat zij hun geld terugkrijgen. De garantieregeling SGR, nog afgezien van de vraag of de betrokken bureaus hierbij zijn aangesloten, geldt niet voor ‘losse’ vliegtickets.

Klacht

Eerder dit jaar heeft de bond al een klacht ingediend over www.ufoflug.com omdat consumenten ongewild aan een boeking vast konden komen te zitten, omdat de vervoersvoorwaarden niet bekend waren en omdat onduidelijk was welke maatschappij de vlucht uitvoert. Deze punten zijn toen aangepast.