Wacht met afsluiten nieuwe zorgverzekering

De komende weken komen alle zorgverzekeraars met de nieuwe premies en polisvoorwaarden voor 2008. De Consumentenbond raadt mensen aan om in ieder geval te wachten met het afsluiten van een nieuwe verzekering tot 15 november.

Pas medio november zijn alle prijzen en voorwaarden bekend. Wie al voor die tijd een nieuwe zorgverzekering afsluit, kan een andere interessante aanbieding mislopen. Overstappen kan zeker lonen, maar let bij het kiezen van een zorgverzekering op meer dan alleen de prijs. Kijk ook naar de dekking en probeer daarbij rekening te houden met behandelingen die je in 2008 moet ondergaan.

De Consumentenbond maakt kiezen makkelijk

Vanaf 15 november kunnen leden van de Consumentenbond op deze site aan de hand van een speciaal programma uitzoeken welke zorgverzekering het best bij hen past. Tot 31 januari 2008 is het mogelijk om over te stappen, maar dan moet de huidige verzekering wel uiterlijk 31 december 2007 worden opgezegd. Wie niets doet, blijft automatisch bij zijn huidige zorgverzekeraar.