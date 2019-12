Eerste Kamer neemt Wet Banksparen aan

De Eerste Kamer heeft gisteravond de Wet Banksparen aangenomen. Consumenten kunnen nu vanaf 1 januari 2008 ook via de bank fiscaal gunstig sparen of beleggen voor een aanvullend pensioen of de aflossing van de hypotheek. Op dit moment kan dat alleen via een verzekeringsproduct. Banken kunnen nu gaan concurreren met verzekeringsmaatschappijen waardoor de verwachting is dat de producten aanzienlijk goedkoper worden.

De bond roept consumenten die nog dit jaar een hypotheek afsluiten op pas in 2008 te beslissen over de gewenste aflossingsvorm, omdat men dan de mogelijkheid heeft ook voor banksparen te kiezen. Daarnaast roept de bond verzekeraars en banken op korte termijn hun bankspaarproducten te gaan presenteren zodat het voor consumenten duidelijk wordt waaruit zij kunnen gaan kiezen.

Al sinds 1980 pleit de Consumentenbond voor aanpassing van het systeem. Tweede Kamerleden Depla (PVDA), De Vries (VVD) en Blok (VVD) hebben dit signaal opgepikt met als gevolg dat het monopolie van de verzekeringsmaatschappijen wordt doorbroken. Ook de banken mogen nu spaarproducten aanbieden met belastingvoordeel. Toch zal de bond vinger aan de pols houden of de banken niet heimelijk de kosten gaan opjagen, of consumentonvriendelijke voorwaarden gaan stellen.