Treinreizigers tevreden over NS

Steeds meer treinreizigers zijn tevreden over de dienstverlening door NS. In 2007 gaf 70% van de reizigers een rapportcijfer van 7 of hoger. In 2006 was dat nog 68%. Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek, dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, consumentenorganisaties en NS.

De tevredenheid over op het op tijd rijden van de treinen is gestegen van 39% in 2006 tot 45% in 2007. Uit metingen blijkt ook dat er minder vertragingen zijn. De geheel vernieuwde dienstregeling, die in december 2006 is ingevoerd, blijkt tot een betrouwbaarder treindienst te hebben geleid.

De consumentenorganisaties in het LOCOV hebben waardering voor de inspanningen van NS (en ProRail) die tot verbetering van de reizigerstevredenheid hebben geleid. Maar NS en ProRail zullen zich moeten blijven inspannen om deze positieve trend vast te houden. Met name bij de verdere groei van het reizigers- en goederenvervoer per spoor. Dat lukt alleen als het spoor de komende jaren meer ruimte gaat bieden, niet alleen voor de pure verplaatsingen, maar ook voor behoud en verbetering van de productkwaliteit.