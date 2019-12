Website transavia.com in strijd met Reiscode

Luchtvaartmaatschappij transavia.com moet op zijn boekingssite direct de prijzen laten zien inclusief toeslagen en belastingen. Dat heeft het College van Beroep van de Stichting Reclame Code besloten in een zaak die de Consumentenbond had voorgelegd.

Afgelopen voorjaar kreeg de Consumentenbond naar aanleiding van het meldpunt ‘Reislokkertjes’ klachten over websites van luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties die zich niet aan de regels van de Code Reisaanbiedingen houden. Deze schrijft voor dat alle onvermijdbare kosten bij publicatie in de prijs moeten zitten

Reclame-uiting

Het belangrijkste verweer van transavia.com luidde dat een boekingsmodule niet onder de Reiscode valt omdat het geen openbare aanprijzing is – en daarmee geen reclame-uiting. De Reclame Code Commissie oordeelde hier anders over. Transavia.com ging hiertegen in beroep, maar dus zonder succes.

Eerder kreeg de Consumentenbond gelijk in zaken tegen Wizz Air, Ryanair, Sky Europe en Aer Lingus. De bond blijft zo nodig bedrijven aanschrijven en vervolgens aanklagen.