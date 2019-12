Onbekend materiaal aangetroffen in kipfilets

In 1 op de 3 kipfilets uit de supermarkt zit materiaal dat er niet in thuis hoort. Wat het onbekende materiaal precies is, kan niet met zekerheid worden vastgesteld, maar het lijkt op watervasthoudende stoffen. Daarbij gaat het om hoeveelheden tot ruim 10% van het totale volume, zo blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond.

De test geeft geen antwoord op de vraag hoe het materiaal in de kip komt. De bond roept de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) op strenger, vaker en vooral onaangekondigd te controleren en waar nodig op te treden.

Warenwet

Het is niet verboden om iets aan vlees toe te voegen, mits het duidelijk op de verpakking staat. Dat vlees heet dan een ‘bereid product’. De Consumentenbond onderzocht uitsluitend ‘verse kipfilet’. Daaraan mag niets worden toegevoegd. Gebeurt dat wel, dan is dat een overtreding van de Warenwet. Aan het toevoegen van watervasthoudende stoffen zonder dit op het etiket te vermelden kleven voor de consument diverse nadelen. De prijs wordt kunstmatig verhoogd en mensen met een voedselallergie lopen het risico op een allergische reactie. Bovendien bevatten waterbinders soms eiwitten van andere dieren.

