Wordt mobiel internet eindelijk goedkoper?

KPN gaat de tarieven voor mobiel internet in het buitenland drastisch verlagen. Onduidelijk is nog of ook de consument daarvan profiteert.

Want de prijsverlaging geldt voor het tarief dat KPN en twee andere telecombedrijven aan elkaar in rekening brengen. Bij de totstandkoming van mobiel internet in het buitenland zijn namelijk vaak meerdere partijen betrokken. KPN gaat dat tarief terugbrengen naar 25 cent per MB en dat is een zeer drastische verlaging.

Profiteren

KPN heeft aan de Consumentenbond gemeld nog niet te weten wat dit betekent voor de consumentenprijs. De bond voert actie tegen de ongelooflijk hoge rekeningen die vakantiegangers bij terugkomst op de deurmat kunnen vinden. De bond verwacht dat ook de consument profiteert van de tariefsdaling en zal dat scherp in de gaten houden. Verder hoopt de bond dat de andere aanbieders KPN zullen volgen en ook hun tarieven naar beneden zullen brengen.

De Europese Commissie heeft aangekondigd de tarieven voor mobiel internet in het buitenland te onderzoeken en mogelijk maximale tarieven op te leggen eind 2008.