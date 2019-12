Nieuwe geschillencommissie zorg

Wie een klacht heeft over een arts of behandelaar kan vanaf juni 2008 terecht bij de nieuwe Geschillencommissie Zorginstellingen. De oprichting van deze commissie is een succes voor de Consumentenbond, die hiervoor jarenlang heeft geijverd bij de minister van Volksgezondheid.

Patiënten kunnen bij de nieuwe commissie terecht met klachten over hulpverleners in ziekenhuizen en andere instellingen, zoals de thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat kost eenmalig € 50 en de hele procedure duurt ongeveer drie maanden.

Onafhankelijk en bindend

Op basis van een inventarisatie van alle procedures, wetten en regels concludeerde de Consumentenbond in 2007 al dat klagen in de zorg haast hogere wiskunde is. Wie ontevreden is over een medische behandeling en daarover verhaal wil halen, raakt al snel verstrikt in een woud aan regels en instanties. De nieuwe geschillencommissie moet daar verandering in brengen. De commissie is onafhankelijk en uitspraken zijn bindend.