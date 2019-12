Privacy bij de huisarts moet beter

Aan de privacy van patiënten in huisartspraktijken valt nog veel te verbeteren. Die conclusie trekt de Consumentenbond op basis van een enquête onder ruim vierhonderd huisartsbezoekers.

Van alle mensen die reageerden, zegt 29% dat de privacy bij zijn huisarts niet goed geregeld is. Ruim tweederde van de deelnemers geeft aan dat ze de gesprekken aan de balie vanuit de wachtruimte kunnen zien; een kwart kan ze ook verstaan. En 1 op de 3 mensen kan vanuit de wachtkamer ook de telefoongesprekken van de assistente volgen. Het belangrijke recht op privacy is op die manier allerminst gegarandeerd.

Verbetering

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) adviseert zijn leden over de inrichting van praktijkruimtes, en daarbij is ook aandacht voor privacy-aspecten. Maar in de praktijk valt er letterlijk en figuurlijk nog het nodige te verbeteren. De Consumentenbond gaat binnenkort om tafel met de LHV, waarbij de bond zal aandringen op verbetering.