Europa grijpt in bij mobiel internet buitenland

Eurocommissaris Viviane Reding heeft bekend gemaakt dat de tarieven voor mobiel internet in het buitenland hoe dan ook naar beneden gaan. Of de bedrijven doen dat zelf óf de Europese Commissie grijpt in. Dat is goed nieuws voor vakantiegangers.

De Consumentenbond voert actie tegen de belachelijk hogere tarieven voor mobiel internet in het buitenland. Internetten via je mobieltje (of laptop) kost in het Nederland ongeveer een tientje per maand, maar vakantiegangers kunnen na terugkomst uit het buitenland een rekening op de mat vinden van vele honderden of zelfs duizenden euro’s.

Ingrijpen

Viviane Reding geeft de telecombedrijven tot 1 juli 2008 de tijd om zelf de tarieven drastisch te verlagen, anders grijpt ze in. De onlangs door de bedrijven aangekondigde tariefsverlagingen gaan wat betreft de Consumentenbond niet ver genoeg. Als ze niet verder doorzetten, moet de overheid - net als bij mobiel bellen in het buitenland – ‘tariefplafonds’ instellen.