Kiezen voor gezond blijft een moeilijke keuze

Kinderen eten te weinig fruit en groente. En ze eten te veel verzadigde vetzuren. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM.

Uit de onlangs gepubliceerde ‘Dutch National Food Consumption Survey - Young Children 2005/2006’ blijkt verder dat maar liefst één op de zeven kinderen aan overgewicht lijdt. Voor ouders is het ook niet makkelijk om uit alle voedingsmiddelen een gezonde keuze te maken.

Stoplicht

Het eten van voedingsmiddelen met een goede vetzuursamenstelling wordt aanbevolen, maar hoe weet je als ouder eenvoudig en snel hoeveel zout, vetten en energie er in voedingsmiddelen zitten? Etiketten op levensmiddelen geven onvoldoende handvat om meteen te weten wat je koopt en eet. Daarom blijft de Consumentenbond pleiten voor een stoplicht-logo, waardoor de consument via de kleuren groen, geel en rood in één oogopslag kan zien hoe gezond te kiezen.