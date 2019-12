Uitzicht op geschillencommissie luchtvaart

De luchtvaartsector gaat alsnog meewerken aan een geschillencommissie luchtvaart. De sector wil met Consumentenbond en ANVR om tafel, zo maakte KLM bekend.

De Consumentenbond pleit al twee jaar voor een laagdrempelige geschillencommissie luchtvaart. Bijvoorbeeld omdat luchtvaartmaatschappijen nogal eens onder de verplichting proberen uit te komen om een schadevergoeding uit te keren bij geannuleerde vluchten en overboekingen. Zij beroepen zich dan op overmacht en de passagier zou vervolgens naar de rechter moeten (en dat is een tijdrovende en dure weg).

Schadevergoeding

Commerciële partijen als ‘EUclaim’ helpen consumenten om zo’n schadevergoeding alsnog voor elkaar te krijgen. De Consumentenbond juicht dat toe als middel om ‘de boel te doorbreken’, maar vindt een onafhankelijke geschillencommissie een onmisbaar sluitstuk van een goede bescherming van de luchtreiziger. Wel vindt de bond dat zo’n geschillencommissie naar Europees niveau moet toegroeien. Ook moet zo’n geschillencommissie niet alleen gaan over overboekingen en geannuleerde of vertraagde vluchten, maar ook over andere klachten zoals zoekgeraakte koffers. Minister Eurlings heeft regelgeving aangekondigd als er niet voor 1 oktober duidelijkheid is over een geschillencommissie.