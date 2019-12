Tweede Kamer wil snelle afronding onderzoek beleggingsverzekeringen

De Tweede Kamer heeft de minister van Financiën verzocht het onderzoek naar de beleggingsverzekeringen versneld af te ronden, bij voorkeur voor half maart. Ook moet de minister opheldering geven over de ontstane vertraging. De Consumentenbond blijft er op aandringen het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden om een eind te maken aan de onzekere situatie voor consumenten.

Begin januari liet de minister van Financiën al aan de bond weten dat het onderzoek naar de beleggingsverzekeringen vertraging oploopt. De Consumentenbond vindt dit uitstel een zorgelijke ontwikkeling, omdat het onafhankelijke feitenonderzoek van het ministerie duidelijkheid moet geven over wat er mis is met welke beleggingsverzekeringen. Vervolgens kan met verzekeraars worden overlegd over het oplossen van de problemen.

Onderzoek AFM

Eind 2006 constateerde de AFM, waakhond voor de financiële sector, dat er het nodige mis was aan de beleggingsverzekeringen. De Consumentenbond stuurde aan op een nader onderzoek, wat er door druk van de Tweede Kamer ook kwam.