Actie Consumentenbond: 50 reparaties na garantietermijn

Een actie van de Consumentenbond heeft voor 50 leden geleid tot reparatie van hun product na het verstrijken van de fabrieksgarantie. Het overgrote deel van de meldingen is inmiddels naar tevredenheid opgelost.

Met de onderzochte bedrijven BCC, Expert, Harense Smid en It’s heeft de bond afspraken gemaakt over de uit te voeren reparaties. Over De Harense Smid en BCC kwamen geen klachten binnen. Verder reageerden klanten van Mediamarkt, Aldi en enkele kleine (web)winkels op de oproep in de Consumentengids (maart 2008) om problemen met de reparatie van apparaten te melden.

Consumenten hebben recht op een goed functionerend apparaat. Als een product na de garantietermijn kapot gaat en het is niet verkeerd gebruikt, dan is de winkel verplicht een oplossing te bieden. Dat kan zijn reparatie, vervanging of ontbinding van de koop. Eventueel moet een deel van de reparatie zelf worden betaald. Klanten kunnen het beste teruggaan naar het filiaal waar zij het apparaat gekocht hebben. Mocht het betreffende filiaal het apparaat niet willen repareren of vervangen, is contact op nemen met de (landelijke) Serviceafdeling de meest succesvolle stap.