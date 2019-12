AFM-verbod short selling benadeelt particuliere beleggers onterecht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verlengt het verbod op het creëren of vergroten van een zogenaamde netto short positie in financiële fondsen tot 17 januari 2009. De Consumentenbond vindt deze maatregel van de AFM buitenproportioneel voor particulieren die hierdoor onnodig worden beperkt in hun beleggingsbehoeften.

Bij short sellen is het mogelijk om met opties in te spelen op verwachte koersdalingen van de onderliggende waardes. De AFM hanteert deze maatregel om marktmisbruik te voorkomen. Marktmisbruik zou in de afgelopen periode de scherpe koersdalingen van de financiële fondsen in de hand hebben gewerkt. Het is volgens de Consumentenbond absoluut niet aannemelijk dat particulieren de markt op zo'n schaal kunnen misbruiken dat dit een bijdrage heeft geleverd aan de koersschommelingen. Particulieren worden door de maatregel dan ook ten onrechte over een kam geschoren met professionele beleggers.

Opheffen

De Consumentenbond vraagt de AFM om de maatregel op te heffen voor particuliere beleggers. Beleggers kunnen met het creëren of vergroten van een netto short positie een goede belegging doen en bijdragen aan een goede werking van vraag en aanbod van aandelen.