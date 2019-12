De Eerste Kamer behandelt morgen het voorstel voor een wettelijk bel-me-niet-register. De Consumentenbond heeft lang gepleit voor een dergelijk register, omdat consumenten hiermee eindelijk gevrijwaard worden van irritante verkooptelefoontjes rond etenstijd. Telemarketeers worden verplicht zich bij dit register aan te sluiten en moeten in elk gesprek consumenten de mogelijkheid bieden zich tijdens het gesprek direct in te schrijven in het register.



Consumenten die staan ingeschreven in het register mogen niet langer telefonisch worden benaderd met commerciƫle aanbiedingen. De termijn van inschrijving is van onbepaalde tijd. Het is wel van belang dat consumenten worden gewezen op het bestaan van het bel-me-niet-register, ook al voordat ze worden lastig gevallen door een verkooptelefoontje.

Telefoonterreur

Uit onderzoek van de Consumentenbond in 2005 kwam naar voren dat veel mensen zich ergeren aan commerciƫle aanbiedingen per telefoon. Het gaat met name om het tijdstip van bellen, het doorvragen als aangegeven wordt geen belangstelling te hebben en aan het feit dat de beller naam en persoonlijke gegevens weet.