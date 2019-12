Home

2008 Consumentenonderzoek CentiQ
Gepubliceerd op:19 juni 2008

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders heeft aan het eind van de maand geen geld meer en 43% van de Nederlanders gaat ‘dicht bij huis’ op zoek naar informatie over financiële producten, een kwart raadpleegt banken, verzekeringsmaatschappijen of tussenpersonen. Dat blijkt uit het consumentenonderzoek van CentiQ, het platform waarin circa veertig organisaties op het gebied van (consumenten)financiën, zoals de Consumentenbond, samenwerken om consumenten financieel wijzer te maken, dat op 19 juni is gepresenteerd.



Uit het consumentenonderzoek blijkt ook dat ‘verstandig’ spaargedrag samenhangt met financiële kennis, opleiding en een geringe korte-termijnoriëntatie. Kennis en een vooruitziende blik zijn nodig. Op jonge leeftijd met geld leren omgaan leidt op latere leeftijd tot verstandig financieel gedrag. Nederlanders die vroeger bijbaantjes hadden of zakgeld kregen, kunnen beter rondkomen dan Nederlanders waarbij dit niet het geval was. Het krijgen van zakgeld, het hebben van bijbaantjes en ouders die een goed voorbeeld geven zijn gunstige voorwaarden om op latere leeftijd financiële problemen te voorkómen.



CentiQ is een samenwerkingsverband van partijen in de financiële sector, de overheid, de wetenschap en consumentenorganisaties. De doelstelling van het platform is dat consumenten hun financiële beheer beter op orde hebben - nu en met een lange-termijn horizon. Ze zijn zelf actief betrokken en/of winnen deskundig advies in, om te komen tot weloverwogen financiële beslissingen die bijdragen aan het behalen van hun persoonlijke doelen.