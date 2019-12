VWA bevestigt problemen controle voedselveiligheid

Wat de Consumentenbond al veel langer zorgen baart, wordt nu ook door de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) zelf bevestigd: door voortdurende bezuinigen staan controles onder druk wat nadelige gevolgen kan hebben voor de voedselveiligheid.

De VWA schrijft dat in een vertrouwelijke brief aan de verantwoordelijke ministeries dat de ondergrens op het toezicht wordt bereikt. Deze brief is in handen van Tros-Radar. Met name het toezicht op ziek vee dat naar de slacht gaat zal tot een minimum dalen, zo staat in de brief. De Consumentenbond is van mening dat de voedselveiligheid alleen gewaarborgd kan worden door structureel en regelmatig te controleren en waar nodig op te treden. Door minder controles wordt de ‘pakkans’ kleiner, en daarmee stijgen de risico’s.

Vieze keukens

Door bezuinigingen is de VWA de afgelopen jaren steeds verder ingekrompen. Dat hoeft niet erg te zijn, mits er efficiënter gewerkt wordt. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt echter keer op keer dat controles niet het gewenste effect hebben. In de horeca zijn veel vieze keukens en ook de controle op misleiding van de consument via verkeerde etikettering is ontoereikend. De bond heeft dit al meerdere malen aangekaart bij de overheid. In september 2007 is daarover nog bestuurlijk overleg gevoerd met minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.