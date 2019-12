Uitkomsten overleg EK-actie Kruidvat

Kruidvat belooft voortaan geen reclame meer te maken op de manier zoals de EK LCD TV actie was georganiseerd. Dat is het resultaat van het overleg tussen de Consumentenbond en Kruidvat over de EK-actie van Kruidvat. Daarnaast heeft Kruidvat aangegeven alle abonnees van zijn e-mailnieuwsbrief en bezoekers van zijn website een nieuw aanbod te doen voor een LCD-televisie.

Rond de EK-wedstrijd Nederland-Italië organiseerde Kruidvat een ‘spectaculaire’ reclameactie. Kruidvat bood klanten, onder meer door middel van een massaal verstuurde e-mail, LCD tv’s aan voor 399 euro, te verminderen met 100 euro korting voor elk doelpunt dat Nederland maakte. De uitslag van de wedstrijd (3-0) zorgde ervoor dat de tv’s voor 99 euro geleverd moesten worden. De interesse in het aanbod bleek de voorraad van 250 toestellen vele malen te overtreffen. Door de enorme toeloop was de website van Kruidvat gedurende de korte actieperiode (vanaf het eindsignaal tot 24:00 uur) nagenoeg onbereikbaar.