Officiële opening Europees Consumenten Centrum

Eurocommissaris voor Consumentenzaken Kuneva heeft op 5 juni de officiële opening verricht van de Nederlandse vestiging van het Europees Consumenten Centrum (ECC).

Consumenten kunnen bij het ECC terecht voor informatie over hun rechten en plichten bij een grensoverschrijdende aankoop. Ook kan het ECC bemiddelen in een geschil met een buitenlandse ondernemer. Met deze werkwijze wil het ECC de twijfels van consumenten bij grensoverschrijdende aankopen verminderen of wegnemen. De hulp van het ECC is gratis, maar aan een eventueel vervolgtraject bij een buitenlandse geschillencommissie zijn soms kosten verbonden. Het ECC is onderdeel van een Europees netwerk en wordt gefinancierd door de EU en het ministerie van Justitie.

Aanvulling

De Consumentenbond ziet het ECC als uitkomst voor de Europees georiënteerde consument. Het ECC biedt consumenten een laagdrempelige en goedkope manier om vaak ingewikkelde grensoverschrijdende geschillen op te lossen. Het ECC kan een oplossing echter niet afdwingen. Als de ondernemer niet wil meewerken, moet de consument alsnog naar de rechter. Meer informatie over het ECC is te vinden op www.eccnl.eu.