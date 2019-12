Politieke steun voor Europese geschillencommissie luchtvaart

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft politieke steun toegezegd voor de lobby van de Consumentenbond voor de oprichting van een Europese geschillencommissie luchtvaart. Consumenten zullen bij deze laagdrempelige geschillencommissie op eenvoudige wijze klachten over luchtvaartmaatschappijen kunnen indienen.



De bond gaat dit voorjaar samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat een symposium organiseren om samen alle partijen die hierbij betrokken zijn, zoals de internationale luchtvaartmaatschappijen, aan tafel te krijgen. Het doel is om zo snel mogelijk te komen tot een betere afhandeling van klachten en een dialoog te starten over de oprichting van een geschillencommissie.

Europese Verordening

Sinds de Europese Verordening voor de rechten van luchtvaartpassagiers van kracht is, zijn de rechten van consumenten wettelijk verankerd, met name bij vertragingen en overboekingen. In de praktijk worden deze rechten echter slecht nageleefd, zo blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie uit 2007 en het meldpunt van de Consumentenbond in de zomer van 2005. De bond pleit sinds die tijd voor betere handhaving van de bestaande regels en een laagdrempelig loket waar consumenten met klachten terecht kunnen, bijvoorbeeld een geschillencommissie.