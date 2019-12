Geschillencommissie Directe Verkoop van start

Consumenten die producten kopen via directe verkoop, bijvoorbeeld op verkoopdemonstraties of rechtstreeks van een directe verkoper, kunnen voortaan met een geschil terecht bij de Geschillencommissie Directe Verkoop. Dat geldt echter alleen als de betreffende onderneming lid is van de Vereniging Directe Verkoop. Consumenten kunnen op de website van De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl) terugvinden of een ondernemer aangesloten is bij de Geschillencommissie Directe Verkoop.

De Consumentenbond heeft de afgelopen maanden overleg gevoerd met de brancheorganisatie om te komen tot evenwichtige algemene voorwaarden (de kleine lettertjes). Met de oprichting van de Geschillencommissie Directe Verkoop per 1 januari 2008 wordt dit traject succesvol afgerond.

Doel geschillencommissie

Het doel van De Geschillencommissie is om geschillen tussen consumenten en ondernemers op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen. Iedere geschillencommissie bestaat uit drie personen: de voorzitter (een jurist), een lid voorgedragen door de Consumentenbond en één door de brancheorganisatie. Alle commissies zijn door de overheid erkend.