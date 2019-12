KPN krijgt waarschuwing van OPTA

Sinds september 2007 rekent KPN extra kosten voor het betalen via acceptgiro. Volgens de Consumentenbond heeft KPN haar abonnees bij die verandering niet gewezen op de mogelijkheid om op te zeggen, zoals volgens de Telecommunicatiewet verplicht is. De bond diende daarom in januari 2008 een handhavingverzoek in bij de OPTA.



Begin juni 2008 is het besluit van de OPTA openbaar gemaakt om KPN een waarschuwing op te leggen. Dat betekent dat wanneer KPN nogmaals op dit punt in de fout gaat, de OPTA een bestuurlijke boete kan opleggen van maximaal 450.000 euro. Het blijft nu bij een waarschuwing, onder meer omdat KPN heeft aangegeven bij nieuwe wijzigingen haar abonnees wel op correcte en volledige wijze te informeren.



Recht op informatie



De Consumentenbond let nauwgezet op dergelijke overtredingen door aanbieders, zoals onlangs ook bij @Home en Multikabel (nu Ziggo) het geval was rond verandering van de betalingstermijn. Volgens de bond is het belangrijk aanbieders te houden aan hun verplichting consumenten juist, volledig en tijdig te informeren bij veranderingen van een abonnement. Het recht om onmiddellijk en kosteloos op te zeggen hoort daar bij.