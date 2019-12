Let op bij het kopen van een dvd-speler

Wie binnenkort een dvd-speler wil aanschaffen moet weten dat het HD DVD-systeem over niet al te lange tijd van de markt verdwijnt. Met het oog op de toekomst is het daarom verstandiger om te kiezen voor een dvd-speler met Blu ray-techniek.

De HD DVD (Toshiba) en Blu-ray (Sony) zijn twee verschillende systemen die met hun superieure beeld- en geluidkwaliteit allebei de opvolger van de gewone dvd wilden worden. De afgelopen maanden was er een felle strijd gaande tussen de twee concurrenten. Toshiba heeft nu zijn nederlaag erkend, wat betekent dat de HD DVD-spelers en de bijbehorende schijfjes en films nu snel uit de handel verdwijnen. Een klein onderzoek van de Consumentenbond wijst uit dat bijna alle winkeliers eerlijk aangeven dat het gezien de recente ontwikkelingen beter is om een Blu ray-speler te kiezen. Aan de andere kant is het niet uitgesloten dat er nog gestunt gaat worden met HD DVD-spelers. Maar let op, want het kopen van zo’n HD DVD speler is momenteel niet heel zinvol.

VHS en Betamax

De strijd tussen HD DVD en Blu-ray is niet uniek. Begin jaren ’80 was er een soortgelijke situatie in videoland met de concurrerende systemen van VHS (JVC), Betamax (Sony) en Video 2000 (Philips / Grundig). Dat heeft jaren geduurd, maar uiteindelijk is het VHS-systeem toen als winnaar uit de bus gekomen. De strijd tussen HD DVD en Blu ray duurde met anderhalf à twee jaar relatief kort, wat vanuit consumentenperspectief gunstig is.