Onderzoek AFM wijst uit: beleggingsverzekeringen te duur

Eindelijk is duidelijk hoeveel kosten verzekeraars in rekening hebben gebracht bij beleggingsverzekeringen. Bij maar liefst 73% van de beleggingsverzekeringen wordt meer dan 2% kosten in rekening gebracht. Daarnaast blijkt dat het vervroegd afkopen van een beleggingsverzekering dramatische gevolgen kan hebben.

Consumenten die een beleggingsverzekering na bijvoorbeeld 5 jaar afkopen, worden geconfronteerd met een zwaar negatief nettorendement (bijvoorbeeld van -16,5%). Dat blijkt uit het Feitenonderzoek Beleggingsverzekeringen dat de AFM op 9 oktober 2008 presenteerde.



Duidelijk wordt dat bij de beleggingsverzekeringshypotheken van AXA, Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en Falcon de meeste kosten in rekening worden gebracht. De Consumentenbond eist dat alle verzekeraars het te veel betaalde geld aan consumenten terugbetalen en dat de AFM en de overheid er voor zorgen dat de kwaliteit van aanbieders, producten en adviseurs voor consumenten inzichtelijk wordt gemaakt. Wantoestanden als deze mogen in de toekomst niet meer voorkomen.



De bond is blij dat het langverwachte onafhankelijke feitenonderzoek gepubliceerd is. Het rapport geeft een waardevol inzicht in ontwikkelingen en prestaties van beleggingsverzekeringen. Het bevestigt de tekortkomingen van deze producten en de markt die door consumentenorganisaties al jarenlang gesignaleerd worden.

Het rapport maakt heel duidelijk dat consumenten zijn misleid doordat zij te hoge rendementen kregen voorgespiegeld. Wordt er een rendement 6,2% voorgespiegeld dan blijkt uit het rapport dat de beleggingsverzekering maar 3,3% oplevert. Daarmee wordt een hypotheek op het einde van de looptijd met geen mogelijkheid afgelost!



Uit het feitenonderzoek blijkt ook dat het merendeel van de beleggingsverzekeringen Universal Life producten zijn. De AFM waarschuwt voor de hefboomwerking bij dit type verzekering. Een tegenvallend beursklimaat leidt dan tot een hogere overlijdensrisicopremie die ten koste gaat van het te verwachten eindresultaat. De Consumentenbond roept verzekeraars op consumenten hier regelmatiger dan nu over te informeren, zeker gezien de huidige financiƫle ontwikkelingen. Consumenten moeten op elk gewenst moment in de gelegenheid gesteld worden kennis te nemen van de ontwikkeling van hun totale beleggingsverzekeringsproduct.