Rouvoet: stop snoepreclame voor kinderen onder de twaalf

Minister Rouvoet van Jeugd & Gezin heeft de fabrikanten van onder andere snoep opgeroepen te stoppen met reclame gericht op kinderen tot twaalf jaar. Daarmee steunt de minister het pleidooi van de Consumentenbond.

In 2007 stuurde de Consumentenbond samen met de Nederlandse Hartstichting en een groep wetenschappers een brandbrief aan de ministers Klink en Rouvoet. Daarin stond een oproep om daadkrachtig op te treden tegen reclame voor ongezonde voedingsmiddelen op tijden dat kinderen TV kijken (van 7 tot 21 uur). De bond pleit daarbij voor regelgeving.

Spaaracties

Het aantal kinderen met overgewicht stijgt razendsnel. Tussen 1997 en 2006 is het aantal verdubbeld en inmiddels is 1 op 7 kinderen is te dik. Uit tal van onderzoeken blijkt bovendien dat kinderen zich makkelijk laten beïnvloeden door reclame en andere marketingtechnieken, zoals spaaracties (flippo’s), gratis gadgets en de inzet van idolen.