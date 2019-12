Tel Sell en Lifeshop zijn failliet

Woensdag 9 januari heeft de rechtbank Lelystad Tel Sell failliet verklaard. Er is een curator aangesteld om de belangen van alle debiteuren te behartigen. Ook het op hetzelfde adres gevestigde bedrijf Lifeshop is failliet verklaard.

Tel Sell en Lifeshop zijn bedrijven die bekend zijn van de televisieprogramma’s waarin ze allerlei producten aanprijzen. De Consumentenbond raadt consumenten die al iets besteld hebben bij deze bedrijven (en consumenten die dit nog overwegen) aan om voorlopig af te wachten. De curator zal de komende tijd de verschillende mogelijkheden onderzoeken. Of consumenten, die reeds besteld en betaald hebben, hun producten nog geleverd krijgen of (een deel van) hun geld terugkrijgen, is nog niet bekend.

Achteraan

Bij een faillissement staan consumenten vaak achteraan in de rij. De belastingdienst en bijvoorbeeld de werknemers van het bedrijf die nog salaris tegoed hebben, hebben sterkere rechten en krijgen eerst hun vordering uitbetaald. Om die reden vissen consumenten bij een faillissement vaak achter het net.