Aanpak malafide hypotheekadviseurs

Bij de presentatie van haar jaarverslag heeft de AFM (Autoriteit Financiële Markten) aangekondigd streng te gaan optreden tegen hypotheekadviseurs die zich niet aan de wet houden. Ook maakte de AFM bekend onderzoek te gaan doen naar de adviezen bij het afsluiten van beleggingsverzekeringen.

De Consumentenbond is positief over de toezeggingen van de toezichthouder, maar blijft er voor pleiten dat de AFM namen kan noemen van financieel dienstverleners die zich niet aan de wet houden. Alleen dan is er sprake van effectief toezicht op de financiële sector waar de consument bij is gebaat.

Geen transparantie

Al in 2006 constateerde de AFM dat de voorlichting over beleggingsverzekeringen onvolledig, ontoereikend en in een aantal gevallen onjuist is geweest. Maar bij welke financiele dienstverleners dit geconstateerd is, is niet duidelijk. Net als voor consumenten evenmin duidelijk is welke instelling ‘toen interne maatregelen heeft genomen om geconstateerde tekortkomingen op te lossen’ aldus de AFM.