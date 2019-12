Aanvulling: Ziekenhuizen negeren norm riskante operatie

De vandaag gepubliceerde test “Mijd ziekenhuis zonder ervaring” in de Gezondgids van mei 2008 heeft aanleiding gegeven tot diverse reacties van de betrokken ziekenhuizen. Veelal melden zij nu dat zij de desbetreffende ingrepen niet meer uitvoeren.

Van deze ingrepen is aangetoond dat ervaring essentieel is voor het succesvol uitvoeren ervan. Het gaat met name om twee riskante operaties, te weten een operatie bij een aneurisma aan de aorta (AAA) en een operatie bij slokdarmkanker (OCR). De Consumentenbond heeft van alle ziekenhuizen op een rij gezet hoe vaak zij deze ingrepen hebben uitgevoerd tussen 2004 en 2008. De gegevens over 2007 zijn door de ziekenhuizen zelf aangedragen; enkele ziekenhuizen weigerden dit te doen.

Van de ziekenhuizen die in 2007 geen AAA- of OCR-operatie hebben uitgevoerd, meldde ons er één, het Orbis Medisch Centrum, hiermee doelbewust te zijn gestopt.

Naar aanleiding van onze publicatie melden nu ook andere ziekenhuizen die deze ingrepen in 2007 niet hebben uitgevoerd, dat zij hiermee zijn gestopt. Dit betreft voor de AAA-ingreep het Stg. Havenziekenhuis & Instituut voor Tropische Ziekten te Rotterdam, en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk. Voor de OCR-ingreep betreft dit het Ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk, Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten, en het Stg. Medisch Centrum te Alkmaar.

Het Antonius Ziekenhuis te Sneek meldt in 2007 geen OCR-operaties te hebben uitgevoerd. Voor 2008 is in overleg met de Inspectie besloten dat het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord OCR blijft uitvoeren. Patiënten uit Drachten en Heerenveen worden naar het Antonius doorverwezen. Door deze afspraak verwacht men nu dat het aantal operaties in het Antonius in 2008 boven de norm zal uitkomen.

