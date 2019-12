Achterstevoren is veiliger

Kinderen worden veiligheidshalve het beste zo lang mogelijk achteruitkijkend vervoerd in de auto. De Consumentenbond pleit al enige tijd dat er in Nederland kinderzitjes op de markt komen die ook kinderen tussen 13 en 18 kilo achteruitkijkend kunnen vervoeren. Die zijn er nu nagenoeg niet. Uit de jaarlijkse test van autokinderzitjes komt dit jaar, naast de Maxi Cosi Cabriofix met Easyfix, ook de Römer Baby Safe Plus Isofix als ‘zeer goed’ uit de test. De volledige testresultaten zijn terug te vinden op de site van de Consumentenbond.



Jaarlijkse test

De bond test jaarlijks in Europees samenwerkingsverband de veiligheid van autokinderzitjes bij botsingen en het gebruiksgemak van deze zitjes. Er is op exact dezelfde wijze getest als in 2007, waardoor ze volledig vergelijkbaar zijn met de vorig jaar geteste modellen. In principe voldoen alle autokinderzitjes op de Nederlandse markt aan de nog minimale wettelijke eisen. De beoordeling van de Consumentenbond is in de test strenger.

